Stefano Pellegrino: “Faccio un passo verso il futuro e scelgo Giulia Adamo sindaco di Marsala”

Con un post sul suo profilo facebook l’onorevole Stefano Pellegrino aderendo alla scelta del suo partito Forza Italia e del centro destra marsalese sceglie di sostenere la candidata a sindaco Giulia Adamo:

“Le comunità crescono quando la politica ha il coraggio di rinnovarsi, mantenendo saldi alcuni valori fondamentali. Per questo, pur avendo condiviso un tratto di strada con l’amministrazione uscente, oggi scegliamo di guardare avanti e sostenere un progetto diverso, che riteniamo più capace di rispondere alle sfide dei prossimi anni.



Giulia Adamo è riuscita, grazie al suo carisma e alla riconosciuta competenza ed esperienza politica e amministrative, a raggiungere un obiettivo che ho sempre ribadito essere essenziale per il futuro della città, ovvero l’unione (effettiva, e non soltanto formale) del centro destra. È bene chiarire: non si tratta di un mero dato politico, ma di far parte di una squadra che sia in grado di proporre e intercettare le istanze del Governo Regionale, Nazionale e del Parlamento Europeo, indispensabili per la crescita economica e sociale della Città di Marsala.

Alla luce di quanto detto, con il gruppo Forza Italia Marsala, si è deciso di sposare la candidatura di Giulia Adamo. Non un passo indietro, ma un passo deciso verso il futuro della Nostra città.