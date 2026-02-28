Marsala, deceduto a 74 anni l’orafo Angelo Chirco

Marsala, deceduto a 74 anni l’orafo Angelo Chirco

E’ scomparso a Marsala all’età di 74 Angelo Chirco. E’ stato per lunghi anni un apprezzato orafo titolare di un esercizio commerciale nel centro storico lilibetano. I funerali saranno celebrati lunedì 2 marzo alle ore 9:30 nella Chiesa Maria Santissima Bambina di Marsala. Sui social una nota della famiglia: “Stretti in un abbraccio i figli, la moglie e i nipoti custodiranno l’amore che hai profuso loro tutta la vita. Hai creato gioielli bellissimi e con la stessa maestria hai tenuto unita la famiglia”.

