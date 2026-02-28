Marsala, adesso è ufficiale Grillo ha nominato due nuovi assessori

Come avevamo anticipato nelle scorse ore, oggi il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha nominato due nuovi assessori della Giunta Municipale di Marsala. Entrano a far parte dell’esecutivo comunale Nadia Foderà (36 anni, architetto) e Manlio Canova (44 anni, graduato aiutante dell’Aeronautica Militare).
La nuova Giunta guidata dal sindaco Grillo, pertanto, risulta ora composta dagli assessori Ignazio Bilardello, Giuseppe Lombardo, Gaspare Di Girolamo e Giacomo Tumbarello (vicesindaco). Con successivo provvedimento saranno rimodulate le deleghe.
Il sindaco Massimo Grillo: “Nel ringraziare il movimento “Vivere la Città” per avere indicato Nadia Foderà e il gruppo politico che fa capo al Nicola Li Causi per avere proposto Manlio Canova, ritengo che i due nuovi assessori siano espressione di un gruppo giovani che parla di programmi e di impegno civico, quello di cui la città ha bisogno”.
