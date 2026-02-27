Maltempo, anche a Marsala attività produttive e balneari possono chiederne i danni

La Regione Siciliana ha reso note le nuove scadenze cui fare riferimento per richiedere contribuiti per i danni subiti dal maltempo. In particolare, l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, con riguardo ai danni causati dal ciclone Harry – che interessa gestori di attività economiche, produttive e balneari anche ricadenti nel territorio di Marsala – comunica che le richieste di contributi possono essere presentate tramite piattaforma regionale https://ap2127.regione.sicilia.it/ fino alle ore 12 di domani, 28 febbraio, prorogando quindi di un giorno la scadenza. Riguarda ai danni subiti da privati cittadini in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che – a partire dal giorno 18 gennaio 2026 – hanno colpito anche la fascia costiera della Sicilia, le istanze vanno presentate al Comune di Marsala, seguendo le indicazioni della Protezione Civile pubblicate alla pagina https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1180-del-30-gennaio-2026/#:~:text=Ocdpc%20n.-,1180%20del%2030%20gennaio%202026%20%2D%20Primi%20interventi%20urgenti%20di%20protezione,Sardegna%20e%20della%20regione%20Siciliana ,dove è pubblicato il modulo-richiesta B1 da inviare al Comune: mail protocollo@pec.comune.marsala.tp.it Va evidenziato che l’intervenuta nota dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità impone ai Comuni di trasmettere al Genio Civile di Trapani – entro il 10 marzo – le istanze pervenute dai cittadini. Pertanto, gli interessati devono inviare al Comune di Marsala il suddetto modulo B1 entro il prossimo 8 marzo; mentre per la consegna in formato cartaceo, il termine è anticipato alle ore ore 10:00 del 6 marzo. Il settore Pianificazione sottolinea che eventuali richieste già inviate senza seguire le indicazioni della Protezione Civile, devono essere re-inviate con l’apposita modulistica B1. Si precisa infine che il contributo straordinario eventualmente riconosciuto ai richiedenti per l’immediato ripristino degli immobili adibiti a civile abitazione danneggiati non potrà superare l’importo massimo di 5 mila euro.