Daniele Nuccio subentra in Consiglio dopo le dimissioni di Fici: “Con Patti un’onda inarrestabile”

Con le recenti dimissioni di Nicola Fici, il movimento 100 Passi registra il ritorno in Consiglio comunale di Daniele Nuccio, primo dei non eletti nella tornata amministrativa. Un rientro che arriva in un momento politicamente delicato per la città e che lo stesso Nuccio interpreta come un’occasione da non disperdere.

Una fase decisiva per la città

Nuccio parla di una “possibilità di svolta” per Marsala, un’occasione per superare le logiche di corto respiro che, a suo dire, hanno segnato gli ultimi decenni della politica cittadina. Un sistema che definisce “figlio del feudalesimo politico degli anni ’80”, da archiviare definitivamente a favore di una nuova stagione amministrativa. Per il neo consigliere, la città necessita di un progetto condiviso, aperto al contributo delle migliori energie del territorio, troppo spesso rimaste ai margini del dibattito pubblico. Un metodo fondato sull’ascolto, sulla sintesi tra visioni diverse e sulla capacità di mettere il programma al centro, anche a costo di fare “un passo indietro individuale per farne molti in avanti collettivi”. Nuccio critica duramente le altre forze politiche, accusandole di aver “appaltato a terzi” la scelta dei propri candidati a sindaco. Secondo lui, ciò dimostrerebbe l’assenza di una vera visione per la città, sostituita dalla volontà di consolidare posizionamenti personali in vista delle prossime elezioni regionali. “E Marsala torna ad essere terreno di conquista”, afferma, sottolineando però che questa volta lo scenario sarebbe destinato a cambiare.

L’ascesa della candidatura di Andreana Patti

Nelle sue considerazioni, Nuccio evidenzia l’“onda di entusiasmo” che si sta sviluppando attorno alla candidatura a sindaco di Andreana Patti alle prossime elezioni Amministrative, definendola un fenomeno politico in grado di diventare “inarrestabile”. Un chiaro endorsement che si inserisce nel percorso politico di Nuccio e nella costruzione di un fronte alternativo alle alleanze tradizionali. Il rientro in Aula avviene in chiusura di consiliatura, un passaggio che Nuccio interpreta come un segno del destino. Approfitta inoltre per ringraziare quanti, in questi giorni, gli hanno manifestato sostegno e vicinanza, dichiarando di essere pronto a rimettersi al lavoro per la città. “Avremo modo di risentirci presto”, conclude, lasciando intendere un ruolo attivo nei prossimi mesi e una rinnovata partecipazione alla vita politica marsalese.