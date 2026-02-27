A Castellammare dopo oltre 8 anni, riapre la palestra comunale “Mimmo Bonanno”

Dopo oltre otto anni di chiusura, riapre la palestra comunale “Mimmo Bonanno” di Castellammare del Golfo. Attesa da anni dalla comunità, la riapertura avverrà con un momento dedicato ai ragazzi delle scuole, in programma venerdì 27 febbraio alle ore 11.30. Un’occasione simbolica per restituire ufficialmente ai giovani e a tutti gli sportivi uno spazio di crescita, aggregazione e formazione. «Siamo molto lieti di poter restituire alla città la palestra “Mimmo Bonanno” con una festa dedicata ai ragazzi delle scuole, che – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai lavori Pubblici Giovanni D’Aguanno – potranno riappropriarsi di un impianto sportivo atteso da anni. Un obiettivo importante che permette di restituire alla comunità la palestra ristrutturata e finalmente pienamente fruibile. Un intervento necessario per un’infrastruttura strategica, che potenzia la dotazione sportiva cittadina». «È un segnale concreto – perché riteniamo che gli impianti sportivi siano luoghi fondamentali per la formazione, la crescita e la socializzazione dei giovani e dell’intera comunità – aggiungono il sindaco Fausto e l’assessore D’Aguanno-. Con la riapertura della palestra “Mimmo Bonanno”, Castellammare del Golfo rafforza le infrastrutture sportive, restituendo ai cittadini uno spazio moderno, sicuro e funzionale, pronto ad accogliere nuovamente attività scolastiche e sportive». In corso anche la fornitura di arredi spogliatoi ed attrezzature per basket e pallavolo che renderanno la palestra utilizzabile per tutte le attività sportive.

La cronistoria della Palestra Bonanno

Il finanziamento dell’impianto deriva da un progetto del campo sportivo in erba sintetica rimasto in graduatoria nei vecchi fondi Po Fesr 2007/2013. Nel 2018 l’assessorato al Turismo chiese ai Comuni se fossero ancora interessati al finanziamento ed eventualmente a cambiare tipologia di impianto sportivo purché avesse le stesse finalità. Cosi nel 2019 venne redatto un nuovo progetto definitivo dal terzo settore (progettista l’architetto Marcello Monacò) per realizzare la palestra Bonanno, tralasciando il campo sportivo che era stato già realizzato con mutuo del credito sportivo. Quindi, nel 2021, la ristrutturazione dell’impianto sportivo fu finanziata dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con 950 mila euro a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. La restante parte è stata coperta con fondi comunali. Il progetto esecutivo del primo lotto, per un importo complessivo di 973.640 euro, è stato approvato il 29 giugno 2023 dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Fausto. Quindi è stato firmato il contratto con la ditta Pugliesi S.r.l., incaricata dei lavori di riattivazione dell’impianto sportivo polivalente dedicato a “Mimmo Bonanno” e del completamento della messa a norma degli impianti.

L’ultimo periodo

I lavori, avviati nel gennaio successivo, si sono conclusi nel mese di dicembre 2025 quando è stata approvata una perizia per l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, che ha consentito di realizzare ulteriori opere migliorative, tra cui la copertura e altri interventi non previsti nel primo lotto. L’ufficio del Rup composto dal dirigente del terzo settore, l’ingegnere Girolamo Busetta con il geometra Gaspare Calandrino e la collaborazione del progettista, l’architetto Marcello Monaco, infatti, aveva chiesto ed ottenuto dall’assessorato l’utilizzo delle somme per rendere l’opera completa e fruibile. Dopo un lavoro certosino e la redazione di perizia, solo ad agosto 2025 la Regione ha emesso un nuovo decreto per l’utilizzo delle economie e il completamento definitivo dell’opera.