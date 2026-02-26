Al Premio “Ossi di Seppia – Montale” due riconoscimenti al poeta marsalese Giovanni Teresi

Al 32° Premio Nazionale di Poesia “Ossi di Seppia – Eugenio Montale” 2026, al poeta marsalese Giovanni Teresi sono stati conferiti il “Gran Premio della Giuria” per la Sezione A “Poesia singola inedita”, con la sua lirica “Memoria fossile” ed il Premio Speciale della Giuria “Miglior Autore Regionale” per la Sezione B “Gruppo di poesie” con le sue liriche “Sognare per capire”, “L’immenso” e “La vita nella notte buia”. La Cerimonia di Premiazione si è tenuta il 21 febbraio scorso a Villa Boselli, Taggia (IM). I componenti della Giuria sono stati la Presidente del Premio Chiara Cerri, Consigliere Comunale, Claudio Damiani, Riccardo Olivieri e il poeta Lamberto Garzia, in qualità di coordinatore della stessa (consultazione con Giuseppe Conte, e Stefano Zecchi: esaminatori dei lavori nella storica Prima Edizione, Anno 1993).

Agli autori premiati è stata edita l’Antologia “Mappatura Poetica Italiana”. Per la Sicilia, il poeta Giovanni Teresi ha ottenuto anche la pubblicazione del Volume Monografico “Ossi di Seppia” di 20 sue liriche. La finalità del Premio è stata la valorizzazione della poesia inedita di autori italiani ed esteri che, con il riconoscimento, possono arricchire la loro bio – biografia . La 32ª edizione del Premio Nazionale di Poesia inedita “Ossi di Seppia – Eugenio Montale ” si è confermata come uno dei concorsi più prestigiosi in Italia, con 2.208 autori partecipanti, e con una significativa partecipazione internazionale.