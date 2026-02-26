“Insieme per Peppe”: a Marsala il ricordo si è trasformato in arte, musica e teatro￼￼

Domenica 22 febbraio, presso l’Auditorium CineTeatro Don Bosco di Marsala, si è svolto il 2° Memorial “Insieme per Peppe”, un appuntamento carico di emozione, musica e ricordi dedicato all’attore marsalese Giuseppe Di Girolamo, scomparso prematuramente. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi artisti locali che si sono alternati tra performance musicali e momenti teatrali, trasformando il ricordo in un’occasione concreta di condivisione e progettualità. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di convertire il dolore in opportunità e la memoria in futuro, nel segno dell’arte che Peppe aveva tanto amato.

Il memorial ha preso forma dal desiderio di portare avanti uno dei progetti a cui l’attore stava lavorando: la collaborazione con NOMEA – Nuovi Orientamenti Musicali Entertainment Academy, scuola di musical theater di cui avrebbe dovuto essere socio fondatore. Il suo amore per la recitazione e il canto aveva rappresentato il motore di tante iniziative e ha continuato a ispirare chi lo aveva conosciuto. Da questo spirito è nata la decisione di istituire una borsa di studio destinata agli iscritti ai corsi della NOMEA, affinché il suo sogno potesse proseguire attraverso il talento e la formazione di giovani artisti. Quella che negli anni era iniziata come una passione coltivata per hobby si era trasformata in una missione: trasmettere ai più giovani l’amore per il palcoscenico, scoprire e valorizzare talenti nascosti, seminare entusiasmo e creatività. La serata non è stata soltanto un momento commemorativo, ma una vera celebrazione dell’arte e della vita. Tra musica, poesia, racconti e testimonianze, il pubblico è stato accompagnato in un percorso intenso, fatto di ricordi ma anche di impegno concreto, nel segno di una convinzione condivisa: nessuno scompare davvero se continua a vivere nel cuore di chi resta.

A fine evento, la moglie di Peppe, Giusy Giampino, ha voluto ringraziare tutti i presenti: “Sono stati tutti molto partecipi, siamo onorati di aver potuto continuare il ricordo di Peppe, di rivivere la sua presenza. Speriamo di poter dare a tutti appuntamento al prossimo anno”.