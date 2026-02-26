Edicola Digitale, attivato il servizio nella Biblioteca comunale di Marsala

La Biblioteca comunale “S. Struppa” di Marsala ha attivato la nuova “Edicola Digitale”. Il servizio rientra nell’obiettivo dell’Amministrazione di ampliare l’accessibilità all’informazione per tutti, offrendo l’opportunità di leggere gratuitamente quotidiani e riviste nella versione digitale tramite la rete BIBLIO TP- MLOL, con una selezione di oltre 7 mila titoli di periodici tra i più diffusi a livello nazionale e internazionale. L’iniziativa rafforza altresì il ruolo della Biblioteca come presidio culturale moderno e inclusivo, capace di rispondere alle nuove esigenze di lettura e informazione. “Il servizio rappresenta un ulteriore strumento per avvicinare i cittadini alla lettura – sottolinea il sindaco Massimo Grillo – rafforzando il legame tra biblioteca e comunità attraverso le potenzialità del digitale. Prosegue quindi la rivoluzione tecnologica nel riqualificato ex Monastero del ‘500, ormai prestigioso Polo culturale della città, ammodernato con un investimento di 1 milione e 300 mila euro grazie anche al Fondo Cultura ministeriale”. L’attivazione dell’Edicola Digitale è il risultato di un lavoro coordinato dal settore Attività Culturali diretto da Giovanna Basiricò, svolto con professionalità e impegno dal personale bibliotecario.

Per iscriversi al servizio “Edicola Digitale” ( https://bibliotpedicola.medialibrary.it è il portale dedicato) occorre fare richiesta delle credenziali d’accesso direttamente in Biblioteca (via XI Maggio – tel. 0923993413) o inviando una mail a bibliotecacomunale@comune.marsala.tp.it