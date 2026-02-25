La palestra del “De Gasperi-De Vita” di Marsala intitolata al giovane Vincenzo Salvatore Licari

L’Istituto “De Gasperi-De Vita” di Marsala, con una cerimonia ufficiale, intitolerà la palestra del plesso di Terrenove-Bambina a Vincenzo Salvatore Licari, giovane promessa della pallacanestro marsalese, scomparso prematuramente. L’iniziativa – che si terrà il 3 marzo dalle ore 16 – nasce dal desiderio di custodire e tramandare la memoria di un giovane che ha rappresentato un esempio di passione per lo sport, entusiasmo, correttezza e senso di appartenenza al territorio, offrendo agli studenti un modello positivo, simbolo di dedizione e impegno. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione della Nuova Pallacanestro Marsala e dall’esibizione dell’Orchestra della scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto e dalla presenza di autorità del territorio.