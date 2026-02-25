Marsala: è morta la centenaria Carmela Sammartano

Lutto nella comunità marsalese di contrada Misilla per il decesso della centenaria Carmela Sammartano. Conosciuta da tutto come “Zi Melia”, la donna era nata il 3 marzo del 1925, tra pochi giorni avrebbe compiuto 101 anni. Così la ricordano i residenti di Misilla: “Una persona incredibile, personaggio storico del Borgo, una donna piena di valori, una donna che ha donato tutta la sua vita al sacrificio, al lavoro e alla Famiglia. La “zi melia” come la conoscevano tutti, era un punto di riferimento per la zona con la sua piccola bottega e per il suo pane per tante generazioni e tutti la amavano per la sua dolcezza, la sua bontà e la sua determinazione nel portare avanti queste attività da sola. Grazie”.