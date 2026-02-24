Wind of the Future, l’ITET “Garibaldi” di Marsala in prima linea per la Transizione Energetica

Il futuro dell’energia sostenibile parte dai banchi di scuola con “Wind of the Future”, l’innovativo progetto pilota promosso da Divento e dedicato alle classi quarte di Elettronica ed Elettrotecnica dell’ITET “G. Garibaldi” di Marsala. L’iniziativa, che sta muovendo i primi passi in Sicilia, punta a espandersi a partire dall’anno scolastico 2026-2027, coinvolgendo strategicamente anche i poli di Civitavecchia e della Sardegna.

Orientamento e Competenze Green

L’obiettivo centrale del progetto è accompagnare studenti e studentesse in un percorso di orientamento consapevole, offrendo una visione privilegiata sulle professioni emergenti legate alla transizione energetica. Attraverso attività didattiche mirate, i partecipanti potranno approfondire le tecnologie d’avanguardia nel campo delle rinnovabili, con un focus specialistico sull’eolico offshore (energia eolica in mare aperto), settore chiave per la decarbonizzazione globale.

Un Ponte tra Scuola e Impresa

L’iniziativa ha radici solide nel territorio, nate dalla sinergia con il network ELIS e dal prezioso coordinamento dei Tutor FSL — i professori Fabio Parrinello, Francesco Parrinello e GiovanVito Laudicina. Questo percorso dedicato non rappresenta solo un’importante tappa formativa, ma si configura come una rilevante operazione di employer branding per l’azienda.

Investire oggi sulla formazione dei giovani dell’ITET Garibaldi significa, per Divento, porre le basi per un futuro bacino di recruiting altamente qualificato, allineando i percorsi di studio alle reali necessità tecniche e professionali che la sfida climatica richiede.