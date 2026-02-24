Referendum giustizia, incontri a Marsala e Trapani

Ancora incontri in vista del voto al Referendum sulla riforma della giustizia, il 22 e 23 marzo prossimi. Il dibattito approda a Marsala sabato 28 febbraio 2026, presso la Sala Conferenze del Circolo Lilybeo. L’incontro, che avrà inizio alle ore 17, nasce dalla collaborazione tra due importanti realtà giuridiche del territorio: l’Associazione Forense Lilybetana e l’Associazione Avvocati Penalisti del Foro di Marsala “Cesare Beccaria“. L’evento si propone come un momento di analisi tecnica e approfondimento democratico, grazie alla partecipazione di autorevoli esponenti della magistratura e dell’avvocatura. L’obiettivo è offrire alla cittadinanza e agli addetti ai lavori una panoramica chiara e bilanciata sulle “ragioni del SÌ” e sulle “ragioni del NO”. I relatori che interverranno nel corso della serata sono:

Dott. Fernando Asaro : Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;

: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; Dott. Francesco Paolo Pizzo : Giudice presso il Tribunale di Marsala;

: Giudice presso il Tribunale di Marsala; Avv. Alessandro Casano : Avvocato penalista;

: Avvocato penalista; Avv. Valerio Vartolo: Avvocato penalista.

Il dibattito sarà coordinato dal Dott. Raimondo Genco, già Presidente del Tribunale di Gela, che in veste di moderatore guiderà il confronto tra le diverse posizioni. L’apertura dei lavori sarà affidata ai presidenti delle associazioni organizzatrici, l’Avv. Angelo Fici e l’Avv. Giovanni Gaudino, i quali sottolineano l’importanza di un voto consapevole e informato su temi che toccano le radici stesse del nostro ordinamento giuridico.

Incontro al Museo San Rocco con la Diocesi di Trapani

La Diocesi di Trapani promuove un incontro informativo sul quesito referendario che si terrà a Trapani il prossimo 6 marzo presso il Museo “San Rocco” alle ore 18. Ad illustrare l’argomento referendario soffermandosi sui principali nodi giuridici e istituzionali, chiarendo aspetti tecnici e le implicazioni sul funzionamento della giustizia, sarà il magistrato della Corte d’appello di Palermo Michele De Maria. L’incontro nasce per offrire uno spazio di informazione con l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza utili a favorire una scelta libera e consapevole, affidata alla coscienza e alla responsabilità di ciascun cittadino – dice il direttore dell’Ufficio di pastorale sociale ed il lavoro Gino Gandolfo – Vogliamo così contribuire alla crescita di una cittadinanza attiva e responsabile, promuovendo la partecipazione democratica e il discernimento sui temi che riguardano il bene comune.