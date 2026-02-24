Enti regionali, la Giunta Schifani firma due nuove nomine

Novità al vertice di due uffici strategici dell’amministrazione regionale. La giunta regionale riunita oggi a Palazzo d’Orléans, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha conferito a Carmelo Frittitta, dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia, l’incarico ad interim di segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, in attesa della definizione della procedura di selezione per sostituire Leonardo Santoro, dal primo marzo in quiescenza.
È stato, inoltre, prorogato a Margherita Rizza l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli Affari extraregionali, fino al completamento della procedura di selezione per la nomina del sostituto.
Su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, ha nominato i presidenti degli Enti regionali per il diritto allo studio di Palermo, Catania, Messina.
A presiedere il consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo è stato chiamato Giuseppe Giordano; a Catania va, invece, Salvatore Santamaria; a Messina Alberto De Luca. Su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione Affari istituzionali dell’Ars.