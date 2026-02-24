Cgil ed Auser Marsala insieme per un’iniziativa in favore di una casa di riposo

redazione

Cgil ed Auser Marsala insieme per un’iniziativa in favore di una casa di riposo

martedì 24 Febbraio 2026 - 14:03

Il calendario delle attività settimanali dell’Auser di Marsala, l’associazione di volontariato e di promozione sociale della Cgil, prevede domani, alle 16, nella casa di riposo marsalese per anziani “Madonna delle Grazie”, l’esibizione del coro dell’associazione. Venti coristi, diretti dal maestro Ciccio Trapani, e i cinque musicisti del gruppo “Mi Ki Kamurria Band” si esibiranno con chitarra, basso, batteria, tastiera, percussioni e voci, eseguendo musica pop e canti popolari siciliani. “L’Auser – dice il presidente provinciale Franco Coppola – è una realtà consolidata e presente nel territorio. L’offerta delle attività che si svolgono varia dall’università popolare, alla proiezione di film, ai corsi di ballo, di chitarra, di canto e di cucina. Tra le attività settimanali non mancano, inoltre, momenti dedicati alla prevenzione. Grazie alle molteplici attività l”Auser è diventata un punto di riferimento per le cittadine e i cittadini anziani”. 

