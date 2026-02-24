Cgil ed Auser Marsala insieme per un’iniziativa in favore di una casa di riposo

Il calendario delle attività settimanali dell’Auser di Marsala, l’associazione di volontariato e di promozione sociale della Cgil, prevede domani, alle 16, nella casa di riposo marsalese per anziani “Madonna delle Grazie”, l’esibizione del coro dell’associazione. Venti coristi, diretti dal maestro Ciccio Trapani, e i cinque musicisti del gruppo “Mi Ki Kamurria Band” si esibiranno con chitarra, basso, batteria, tastiera, percussioni e voci, eseguendo musica pop e canti popolari siciliani. “L’Auser – dice il presidente provinciale Franco Coppola – è una realtà consolidata e presente nel territorio. L’offerta delle attività che si svolgono varia dall’università popolare, alla proiezione di film, ai corsi di ballo, di chitarra, di canto e di cucina. Tra le attività settimanali non mancano, inoltre, momenti dedicati alla prevenzione. Grazie alle molteplici attività l”Auser è diventata un punto di riferimento per le cittadine e i cittadini anziani”.