Bonifica dello Stagnone: il Comune si attiva, il PD organizza giornata di pulizia

Da oggi iniziano gli interventi di pulizia del Lungomare dello Stagnone, devastato nei giorni scorsi da una mareggiata anomala che ha trascinato rifiuti, detriti e alghe sulla pista ciclabile e sulla sede stradale, travolgendo muri a protezione delle saline e divelgendo il molo Florio e altre strutture lungo il litorale. Fino a domenica scorsa, la forza del mare ha reso impossibile intervenire, spiega il vice sindaco Giacomo Tumbarello. Intanto il Circolo del Partito Democratico di Marsala denuncia la situazione definendola “inaccettabile”. Secondo il PD, la Riserva, meta di sportivi e turisti, versa in totale abbandono, con la pista ciclo-pedonale trasformata in percorso a ostacoli tra cumuli di plastica e detriti, a rischio inquinamento delle acque e danno d’immagine per il territorio. “Lo Stagnone non è un post sui social, ma un patrimonio da tutelare ogni giorno, soprattutto dopo eventi climatici estremi”, sottolinea il partito.

Per questo motivo il PD annuncia una giornata straordinaria di pulizia domenica prossima, 1° marzo, a partire dalle 10.30 a Punta Palermo, invitando cittadini, associazioni e altri movimenti politici a collaborare. “Chiediamo all’amministrazione di intervenire subito con mezzi idonei, ma noi siamo pronti a rimboccarci le maniche per rimuovere quanto più materiale possibile. Il tempo dell’attesa è scaduto”, conclude il comunicato.