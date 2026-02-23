A Partanna il Comitato per il NO al referendum costituzionale della giustizia￼

Proseguono nel territorio trapanese gli incontri per costituire i Comitati della Società Civile per il “No” al Referendum Costituzionale, che si terrà nei giorni 22 e il 23 marzo, e a cui, insieme alla Cgil, stanno aderendo associazioni, partiti politici e numerosi cittadini. Mentre si organizzano incontri e dibattiti per illustrare le ragioni del no alla legge Nordio, a Partanna è stato costituito il Comitato, alla presenza del referente provinciale Saverio Piccione, di cui fanno parte Vincenzo Leonardi e Mario Petralia per la Cgil, Luca Triolo del Movimento 5 Stelle, Rosario Triolo e Giuseppe Aiello del Pd, Francesco Marchese e Antonino Gullo.