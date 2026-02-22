Marsala senza bagni pubblici aperti: la denuncia di un cittadino

Un cittadino marsalese denuncia la mancanza di bagni pubblici in città e punta il dito contro l’Amministrazione comunale. La segnalazione nasce da un interrogativo semplice ma, secondo quanto evidenziato, significativo: com’è possibile che una città come Marsala sia priva di servizi igienici pubblici funzionanti? Nel mirino finiscono in particolare i bagni di Porticella e quelli della Piazzetta del Mercato Vecchio, che – riferisce il cittadino – risulterebbero chiusi, lasciando residenti e visitatori senza un servizio essenziale. La questione, sottolinea, assume contorni ancora più delicati per le persone con disabilità. Non sempre, infatti, è possibile ovviare recandosi in un bar o in un esercizio commerciale: in diversi casi le carrozzine non riescono ad accedere agevolmente ai locali a causa di barriere architettoniche o ingressi non adeguati. Una situazione che, secondo la denuncia, penalizza soprattutto chi ha maggiori difficoltà di movimento.

Il cittadino esprime parole dure nei confronti del sindaco e dell’Amministrazione comunale, definendo la vicenda un segnale di cattiva organizzazione e di scarsa attenzione verso un servizio basilare per la collettività. La segnalazione riaccende così il dibattito sull’efficienza dei servizi pubblici cittadini e sulla necessità di garantire strutture accessibili e funzionanti, soprattutto in una realtà a forte vocazione turistica come Marsala.