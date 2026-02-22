Marsala: macabro ritrovamento al Fortino, un bovino morto a riva

Una scena tanto insolita quanto macabra si è presentata questa mattina agli occhi di alcuni cittadini nella zona del Fortino, sul lungomare Mediterraneo di Marsala. Tra la battigia e gli scogli è stata rinvenuta la carcassa di un bovino in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra i presenti, sia per l’impatto visivo particolarmente crudo sia per le condizioni dell’animale, ormai privo di vita da diversi giorni. Si spera che l’area sia stata segnalata alle autorità competenti per gli accertamenti e per la rimozione della carcassa.

Secondo una prima ipotesi, il bovino potrebbe essere stato abbandonato in mare e successivamente trascinato a riva dalle recenti mareggiate che hanno interessato il litorale marsalese. L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono illecito di animali e rifiuti in mare, oltre a sollevare interrogativi di natura igienico-sanitaria. Saranno ora gli enti preposti a chiarire la dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità.