La Banda Musicale di Valderice “Vincenzo Filardi” suonerà per Papa Leone

La Banda Musicale di Valderice Associazione Musicale “Vincenzo Filardi”, grazie ad una interlocuzione tra l’Amministrazione comunale e la Prefettura Vaticana, avrà l’onore di essere ospitata, il prossimo 29 aprile, da Papa Leone XIV, presso la prestigiosa Sala Nervi in Vaticano. Non sarà soltanto un momento di grande spiritualità, ma una vetrina internazionale per tutta la città. I musicisti porteranno nel cuore della cristianità mondiale le note della tradizione siciliana, facendo risuonare quelle melodie che raccontano la storia e le radici dell’identità trapanese. “A nome di tutta la Comunità Valdericina e dell’Amministrazione Comunale auguro buon lavoro al Maestro, al Presidente dell’Associazione, e a tutti i componenti della banda per i preparativi. Sarà per me un onore esservi a fianco e accompagnarvi in questa meravigliosa e unica esperienza” afferma il sindaco Francesco Stabile.