Una giornata interamente dedicata alla storia millenaria di Marsala. ArcheOfficina presenta per domenica 1° marzo un programma culturale che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta dell’antica Lilibeo, attraverso due appuntamenti guidati da archeologi specializzati.

Mattina a Capo Boeo: tra mosaici e fortificazioni

Il primo evento, in programma dalle 10:00 alle 13:00, è intitolato “Alla scoperta dei mosaici dell’antica Lilibeo – Passeggiata con l’Archeologo a Capo Boeo”. Un itinerario immersivo nell’area archeologica di Capo Boeo, a pochi passi dal mare, tra alcune delle testimonianze più affascinanti della città punico-romana. I partecipanti esploreranno la Plateia Aelia, principale arteria dell’impianto urbano romano, la domus sotto il Cine Impero con i suoi raffinati mosaici, e la domus dell’insula I, caratterizzata da ambienti termali e pavimenti musivi di stile africano. Il percorso comprenderà anche le imponenti fortificazioni affacciate sul mare, celebri per aver resistito agli assedi di Dionisio I e Pirro e ai nove anni della Prima Guerra Punica. Tappa suggestiva sarà l’Antro della Sibilla, ipogeo legato ai culti oracolari e alla fondazione della città, situato sotto la Chiesa di San Giovanni al Boeo. L’appuntamento è fissato presso l’ingresso dell’area archeologica di Capo Boeo, in Viale Vittorio Veneto (davanti Porta Nuova). Il ticket è di 10 euro, ridotto a 6 euro per gli under 15.

Pomeriggio al Museo: tra mito e archeologia

Il viaggio nella storia proseguirà nel pomeriggio, alle 16:30, con una visita guidata al Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi, affacciato sul mare di Capo Boeo. Durante il percorso, della durata di circa due ore e mezza, un archeologo accompagnerà i partecipanti alla scoperta del celebre relitto punico, un unicum al mondo e straordinaria testimonianza della Prima Guerra Punica. Spazio anche a ceramiche, epigrafi, mosaici e oggetti della vita quotidiana dell’antica Lilibeo, con approfondimenti sulla topografia storica della città: dalle necropoli alle domus, fino alle trasformazioni urbane tra età punica, romana e bizantina. A completare l’esperienza, il suggestivo panorama dello Stagnone, visibile dal baglio ottocentesco che ospita il museo. Anche per la visita pomeridiana il ticket è di 10 euro, con riduzione a 6 euro per gli under 15. Una doppia occasione per riscoprire le radici storiche di Marsala attraverso un racconto scientifico ma accessibile, tra archeologia, paesaggio e memoria.