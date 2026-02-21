A Petrosino continua nel week end il Carnevale, riprendono le sfilate dei carri

sabato 21 Febbraio 2026 - 08:43

Continua il Carnevale di Petrosino. L’allegria, i colori e la voglia di stare insieme proseguono con nuovi imperdibili appuntamenti sabato 21 e domenica 22 le strade della città torneranno ad animarsi con musica, maschere, spettacoli e tanto divertimento per grandi e piccoli. Un weekend all’insegna della festa, della tradizione e della condivisione, tra sfilate, animazione e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutta la comunità per proseguire la festa dopo il rinvio lo scorso fine settimana delle attività a causa del maltempo.

