Continuano nelle strade marsalesi i lavori di rifacimento, ma alcune buche si riaprono con la pioggia

Continua il piano di interventi concordato con il settore Lavori Pubblici e il Comando della Polizia Municipale per il rifacimento delle strade marsalesi interessate da buche profonde, scenario di diversi incidenti negli scorsi giorni. “Le condizioni meteo, da qualche giorno, hanno consentito la ripresa dei lavori – afferma il sindaco Massimo Grillo – e l’Impresa incaricata ha già effettuato le operazioni di scarificazione e asfalto sulla scorta delle priorità definite con i competenti Uffici. Ritengo che, in assenza di piogge, si possa proseguire celermente su gran parte del territorio”. La sua estensione (oltre 240 kmq), infatti, alla luce delle risorse disponibili – quasi 1 milione e 500 mila euro, compresi i fondi della Protezione civile – non pregiudica comunque di assicurare una manutenzione duratura ed efficace, con un evidente miglioramento della sicurezza stradale. È quanto si sta realizzando, ad esempio, ad Amabilina, con l’Impresa attualmente impegnata in prossimità dell’incrocio con via De Pianto Romano e che proseguirà lungo la sede viaria che si collega con la via Salemi. Conclusi questi lavori, sarà la volta degli altri quartieri periferici e delle vie del centro urbano.

Il problema per rimane, almeno fino a quando pioverà. Alcune buche che sono state rattoppate, si sono riaperte e comunque gli interventi in queste ore stanno intasando una città intera, soprattutto nell’asse viaria di via Trapani e zone limitrofe. Sì i lavori sono essenziali, lo erano già prima, ma è possibile che non si riesca a gestire meglio la congestione del traffico?