Riprendiamoci Marsala: riprendiamo la marcia dei diritti!

[ MESSAGGIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO ] – Marsala, città di mare e di lotte, si prepara a un ritorno epico. Il Movimento Popolare Arcobaleno, lista guidata dal Presidente Sebastiano Grasso, lancia il PROGETTO “RIPRENDIAMO LA MARCIA DEI DIRITTI”. Non è solo un evento: è un terremoto di coscienze, un richiamo alle origini di quell’esperienza unica che ha scosso l’Italia e il mondo, unendo discriminati, emarginati e chiunque creda in una società vera, non di facciata.

Perché riprendere la Marcia dei Diritti? Perché è stata una bomba di energia positiva, con risonanza nazionale e internazionale. Ha mostrato la grinta dei cittadini che non si arrendono, pretendendo giustizia e uguaglianza. È il simbolo di speranza, la prova che insieme si vince. In un mondo di divisioni, Marsala merita di riprendersela, questa marcia, per non lasciare che i diritti finiscano nel dimenticatoio delle chiacchiere politiche.

Come fare? Semplice, ma potente. Il Movimento Popolare Arcobaleno ha già le idee chiare:

• Creare un Comitato Organizzativo: Un gruppo eterogeneo, con rappresentanti di ogni

categoria sociale e politica, per pianificare tutto alla perfezione.

• Definire percorso e data: Sceglieremo strade che battano il cuore di Marsala, in un giorno

che massimizzi la partecipazione di tutti.

• Programma ricco e vario: Concerti che fanno vibrare l’anima, dibattiti che accendono le

menti, mostre che raccontano storie vere.

• Promozione a tutto campo: Social media in prima linea, canali locali che urlano l’evento per

attirare migliaia.

• Sito web dedicato: Il tuo hub per info, aggiornamenti e iscrizioni – presto online!

Obiettivi? Ambiziosi, ma raggiungibili: Raccogliere almeno 5.000 persone, forgiare un’unità

solida tra mondi diversi, e lanciare una piattaforma di richieste concrete per una Marsala più giusta,

inclusiva e solidale. Basta discriminazioni, basta silenzi: pretendiamo cambiamenti veri!

Unitevi a noi! Il Movimento Popolare Arcobaleno, con Sebastiano Grasso in testa, invita tutti i

cittadini di Marsala a salire a bordo. Insieme, renderemo questa marcia più grande, più forte, più

nostra. RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA CITTÀ – perché i diritti non marciano da soli,

camminano con noi!

Per info e adesioni: contattate il Movimento Popolare Arcobaleno, chiama il 392 5244956, unisciti

alla rivoluzione del buonsenso. Insieme, riprendiamo la nostra città!