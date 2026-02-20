Piantedosi “Impugneremo decisione sulla Sea Watch”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi fino ad ora, e continueremo a farlo

valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di

giudizio, abbiamo praticato un confronto con questo tipo di

sentenze impugnandole. Anche in questo caso faremo così”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine

dell’inaugurazione degli uffici del Nucleo Polmetro della Questura di Roma alla metro Termini, in merito alla Sea Watch.

“Quello che chiamate ‘blocco navalè è un’ipotesi normativa che

andrà nella aule parlamentari. Segnalo che con le politiche di

questo governo c’è una progressiva riduzione degli arrivi

irregolari, questo vuol dire che il complessivo delle iniziative

che stiamo mettendo in campo, anche a prescindere dalle iniziative giudiziarie, sta dando ragione a quelle che sono le politiche del governo”, ha aggiunto il ministro.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-