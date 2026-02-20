A Paceco non rispettano la normativa di pubblici spettacoli, 12mila euro di multa

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno posto in essere anche a Paceco una serie di controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Ciò in aderenza alla Direttiva del Ministero dell’Interno e nell’ambito delle determinazioni assunte in seno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Paceco, unitamente a militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Trapani, al personale della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dell’ASP di Trapani, hanno sottoposto a controllo un’attività commerciale d’intrattenimento e spettacoli. All’esito dell’ispezione sono stati deferiti all’ Autorità Giudiziaria i legali rappresentati della società in quanto sono state riscontrate violazioni per le quali è stata proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per oltre 12 mila euro.