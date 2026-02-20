A Marsala il 2° Memorial “Insieme per Peppe”: arte, musica e amore che continua a vivere ￼

Sabato 22 febbraio alle ore 17, presso l’Auditorium CineTeatro Don Bosco di Marsala, andrà in scena il 2° Memorial “Insieme per Peppe”, un appuntamento carico di emozione, musica e ricordi, dedicato a chi continua a vivere nel cuore di chi ha amato l’attore marsalese Giuseppe Di Girolamo, venuto a mancare prematuramente. L’evento, che vedrà la partecipazione di artisti locali tra performance musicali e momenti teatrali, nasce con un obiettivo preciso: trasformare il ricordo in azione concreta, il dolore in opportunità, la memoria in futuro.

Un sogno che continua

L’idea di questo memorial prende vita dal desiderio profondo di portare avanti ciò che era ancora in programmazione: la collaborazione con la scuola di musical theater NOMEA – Nuovi Orientamenti Musicali Entertainment Academy, di cui Peppe avrebbe dovuto essere socio fondatore. Il suo amore per l’Arte, in tutte le sue forme – dalla recitazione al canto – è stato il motore di tante iniziative e continua oggi a ispirare chi lo ha conosciuto. Da questo sentimento nasce la decisione di istituire una borsa di studio per gli iscritti ai corsi di NOMEA, affinché il suo sogno possa proseguire nel percorso di giovani artisti in erba. Negli anni, quello che era iniziato come un hobby si era trasformato in una vera e propria passione, con il desiderio di seminare nei giovani l’amore per il palcoscenico, scoprendo e valorizzando talenti nascosti.

Un pomeriggio tra musica, poesia e memoria

Il memorial non sarà solo un momento commemorativo, ma una vera celebrazione dell’arte e della vita. Tra musica, poesia, racconti e testimonianze, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio fatto di ricordi ma anche di realtà, perché il senso più profondo dell’iniziativa è racchiuso in una verità semplice e potente: “Nessuno muore mai se continua ad esistere nel cuore di chi resta.” L’appuntamento è presso l’Auditorium CineTeatro Don Bosco di Vicolo Stovigliai (angolo Via Roma).