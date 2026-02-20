Al Cinema Golden di Marsala prosegue il colossal “Cime Tempestose”

Al Cinema Golden di Marsala una nuova settimana con “Cime Tempestose”, celebre romanzo di Emily Bronte. In questo nuovo colossal, gli interpreti principali sono Margot Robbie e Jacob Elordi. Fin da bambini il legame fra Cathy, orfana di madre e figlia di un inglese che ha perso tutto al gioco, e Heathcliff, trovatello preso in casa dal padre di Cathy e trattato come un servo, è indissolubile. Da adulti, quel legame si trasforma in passione travolgente, anche se Cathy prende in considerazione la possibilità di sposare il ricco vicino di casa Edgard. Questi gli orari di programmazione: ore 18.15 e ore 21. Rimane in proiezione il film “Agata Christian” con Christian de Sica, solo alle ore 16.30.