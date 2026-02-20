Al Cine Don Bosco di Marsala i film “La Gioia” e “Goat – Sogna in grande”

Al Cine Don Bosco di Marsala doppia proiezione. In sala arriva il film “La Gioia” di Gelormini con Valeria Golino e Jasmine Trinca. Gioia è una donna di mezza età che insegna francese al liceo. Conduce una grigia esistenza, vive ancora a casa con i genitori e non ha mai conosciuto il vero amore. Alessio è uno studente che usa il suo corpo e si traveste da donna per rimediare qualche euro. In questo lo aiuta Cosimo, un parrucchiere amico di sua madre Carla, cassiera in un supermercato che, come il figlio, ha sempre bisogno di denaro. Un giorno i destini di Gioia e Alessio si incrociano. Il ragazzo comincia ad andare spesso a casa dell’insegnante con il pretesto di prendere delle ripetizioni di francese. Tra loro nasce un legame proibito… La proiezione si terrà alle ore 18.30 e alle 21.30, domenica 22 febbraio ore 19 e ore 21.30. Il film d’animazione “Goat – Sogna in grande” invece verrà proiettato alle ore 16.30 mentre giorno 22 alle ore 15.