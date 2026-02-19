UDC: “Uniti per Massimo Grillo”, ma il centrodestra naviga ancora in acque torbide

Dopo l’incontro istituzionale svoltosi lo scorso dicembre a Marsala, tra l’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’UDC, ed il sindaco Massimo Grillo, che aveva segnato l’avvio di un confronto politico chiaro e condiviso, si è tenuta ieri una nuova riunione a cui hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali del partito, anche i consiglieri comunali Pino Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo. Il partito nazionale dell’Unione di Centro, in piena sintonia con l’onorevole Francesco Regina, segretario provinciale di Trapani, e con Decio Terrana, coordinatore regionale, ribadisce il proprio convinto e pieno sostegno alla candidatura del sindaco uscente Massimo Grillo.

Il gruppo fa sapere: “L’incontro rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso politico fondato sulla responsabilità istituzionale, sulla centralità dei territori e sulla volontà di garantire continuità e stabilità amministrativa alla città. Una scelta che nasce dalla condivisione dei valori del buon governo, del rispetto del mandato elettorale e dell’impegno concreto verso la comunità. L’Unione di Centro precisa inoltre di muoversi oggi in piena autonomia politica, libera da ogni vincolo di coalizione, nel rispetto della propria identità e delle proprie scelte programmatiche. Il partito ricorda inoltre che, allo stato attuale, può contare su due assessori all’interno della giunta comunale, espressione diretta dell’area UDC: il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo e Pino Lombardo, a conferma di una presenza politica e amministrativa attiva e radicata”. L’Unione di Centro precisa che parteciperà alla competizione elettorale con una propria lista a supporto del candidato sindaco uscente.

Ma la situazione del centrodestra risulta ancora oggi più che chiara. Perchè giorni fa il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ha fatto ritirare gli assessori a lui vicini dalla Giunta Grillo perchè avrebbe intenzione di candidarsi. Al momento però ci sono malumori delle altre forze politiche e degli altri esponenti a Sala delle Lapidi per i due nomi espressi, quello di Grillo e di Sturiano. E quello che stanno vivendo al momento è un lungo stallo che ancora non si sblocca.