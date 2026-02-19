Some Bodies to Love: il Liceo Scientifico di Marsala abbraccia la prevenzione

L’aula magna del Liceo Scientifico Statale “P. Ruggieri” di Marsala si è trasformata in uno spazio di ascolto e confronto. Le classi quarte hanno partecipato a un incontro di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), nell’ambito del progetto Some Bodies to Love: relazione con la propria immagine corporea, come mi vedo e come mi fa sentire, promosso dal ASP Trapani. A guidare gli studenti sono state la dott.ssa Marcella Tortorici, psicologa e psicoterapeuta, e la dott.ssa Veronica Italiano, biologa nutrizionista del Centro Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione: due prospettive complementari, mente e corpo, per affrontare un tema complesso che non può essere letto a metà.

I numeri raccontano un’emergenza silenziosa: in Italia i casi di DNA sfiorano i 3,5 milioni, di cui 2 milioni tra i 12 e i 17 anni, con circa 8.500 nuovi casi l’anno. Nel post-pandemia si è registrato un aumento tra il 30% e il 40% nella fascia preadolescenziale e adolescenziale. L’incontro, dal taglio esperienziale e socio-affettivo, ha favorito il dialogo attraverso materiali audiovisivi e questionari. Si è parlato di linguaggio, social media, stereotipi di bellezza e pressioni culturali, ma anche di life skills e consapevolezza di sé. Il progetto, coordinato dal dott. Gaetano Vivona, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP, rafforza la collaborazione tra scuola e sanità. Il liceo, guidato dalla dirigente Fiorella Florio, conferma così la propria missione educativa come percorso di crescita integrale degli studenti.