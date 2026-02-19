Laboratori in fiera: ad Alcamo due giorni per costruire il futuro della formazione tra scuola e impresa

ALCAMO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Trasformare il sapere in competenza e la competenza in opportunità. È questo l’obiettivo del meeting “Laboratori in fiera”, che si terrà il 26 e il 27 febbraio prossimi al campus dell’ITET “Girolamo Caruso” di Alcamo. Un crocevia di idee e progetti tra mondo della scuola, della formazione, della ricerca e del tessuto imprenditoriale.

Promossa con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e fortemente voluta dall’ITET “Girolamo Caruso”, l’iniziativa vede la collaborazione di partner d’eccezione come la Fondazione ITS Academy “Emporium del Golfo”, il GAL Golfo di Castellammare e CNA Sicilia. Un connubio di forze che testimonia la volontà di creare un dialogo strutturato e continuativo tra chi forma e chi assume.

L’appuntamento si aprirà con l’inaugurazione alla presenza di autorità istituzionali e rappresentanti di spicco del panorama educativo e produttivo. A seguire, il programma prevede talk tematici, tavole rotonde e sessioni di approfondimento progettati per favorire il confronto diretto tra esperti, docenti, studenti e imprenditori.

Cuore pulsante della manifestazione sarà l’area espositiva, uno spazio dinamico dove verranno presentate strumentazioni didattiche all’avanguardia e tecnologie per la formazione tecnica. Un’occasione per toccare con mano come le competenze acquisite sui banchi di scuola possano tradursi in abilità concrete, subito spendibili nei contesti lavorativi e produttivi.

“Laboratori in fiera” si inserisce nel dibattito nazionale sul rinnovamento dell’istruzione tecnica e professionale, in un’epoca segnata da profonde trasformazioni. Al centro del confronto ci saranno le grandi sfide del nostro tempo: intelligenza artificiale, robotica, agricoltura 4.0 e industria 4.0, oltre a nuovi approcci metodologici per favorire l’inclusione e l’orientamento dei giovani.

La due giorni si concluderà con un focus curato da CNA Trapani dal titolo “Modello 231 e Bando Isi Inail”, a dimostrazione della volontà di intrecciare i temi della formazione con quelli della sicurezza, della legalità e dello sviluppo d’impresa.

“Con ‘Laboratori in fiera’ – dichiarano gli organizzatori – vogliamo lanciare un messaggio chiaro: investire sulla formazione di qualità significa formare operatori, tecnici e manager capaci di generare un circolo virtuoso di crescita e competitività per l’intero territorio. È un investimento strategico sul capitale umano, destinato a creare valore nel tempo”.

-Foto ufficio stampa Cna Sicilia-

(ITALPRESS).