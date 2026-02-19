Il 4 luglio Papa Leone XIV sarà in visita a Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Il prossimo 4 luglio sua santità Papa Leone XIV sarà in visita a Lampedusa. Lo ha reso noto la Prefettura della Casa Pontificia, che ha comunicato i prossimi viaggi pastorali del Pontefice in Italia.

“Per noi è un momento storico e siamo profondamente onorati di accogliere il secondo pontefice nella storia della nostra isola, dopo la visita del 2013 di Papa Francesco che ha segnato profondamente la nostra comunità. Lampedusa è molto più di un luogo simbolico e questa visita è un riconoscimento alla storia, all’identità e ai valori della nostra gente e della nostra cultura. Accoglieremo il Santo Padre come sappiamo fare noi Lampedusani, con rispetto, con dignità e soprattutto con il cuore aperto”. Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l’annuncio della visita del Pontefice il prossimo 4 luglio.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).