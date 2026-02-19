La Fillea Cgil dona al Borgo Blu di Mazara un proiettore con computer

La Fillea Cgil di Trapani ha donato all’associazione Borgo Blu di Mazara del Vallo – che offre supporto ai minori con autismo o con sindrome di down e alle loro famiglie – un proiettore e un computer. L’obiettivo è allestire un’aula informatica per i bambini e per i ragazzi con autismo. A consegnare, al presidente dell’Associazione Piero Titone, il materiale informatico il segretario provinciale della Fillea Gaspare Giaramita e il segretario di organizzazione della Fillea Mario Motta. “Allestire un’aula informatica all’interno dell’associazione Borgo Blu – dice il segretario provinciale della Fillea Cgil Gaspare Giaramita – ha la doppia valenza di fornire nuovi stimoli per sviluppare la curiosità e la creatività degli ospiti della struttura e offrire nuove competenze, utili per l’inserimento futuro nel mondo del lavoro. L’attività del sindacato non si deve limitare alle vertenze e alle politiche sindacali, ma deve guardare anche all’inclusione e al futuro occupazionale di tutte le cittadine e i cittadini. Sostenere le associazioni che operano nel territorio per favorire l’integrazione e le pari opportunità è uno dei nostri obiettivi affinché nessuno venga estromesso dal tessuto sociale”.