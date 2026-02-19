Dopo il rinvio per maltempo, tornano gli eventi del Carnevale di Vita e Salemi

Rinviata a causa delle avverse condizioni meteo che non hanno consentito lo svolgimento in piena sicurezza, la Sfilata dei Carri Allegorici – Carnevale 2026 Vita-Salemi torna con nuove date pronte a riportare entusiasmo e colori nel territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio a Vita, dalle ore 16:00 alle ore 23:00 circa, e per domenica 22 febbraio a Salemi, sempre dalle 16:00 alle 23:00 circa. Due giornate dedicate alla tradizione del Carnevale, tra carri allegorici, musica, spettacoli e momenti di aggregazione che coinvolgeranno grandi e piccoli.

L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta uno dei momenti più attesi del Carnevale 2026, capace di unire creatività, impegno delle associazioni locali e spirito comunitario. I carri, frutto di mesi di lavoro, sfileranno per le vie dei due comuni regalando scenografie spettacolari e atmosfere di festa. Per agevolare la partecipazione, si raccomanda al pubblico di seguire le indicazioni relative alla viabilità e alle aree di parcheggio che saranno predisposte per l’occasione. L’organizzazione ringrazia cittadini e visitatori per la comprensione dimostrata e invita tutti a prendere parte a due pomeriggi all’insegna del divertimento, della condivisione e della tradizione carnevalesca.