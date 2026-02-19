Asp di Trapani, stabilizzati 179 lavoratori: “Grande risultato per la sanità”

Presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani si sta procedendo alla stabilizzazione di 179 lavoratori appartenenti a diversi profili professionali. Lo rende noto Marco Corrao, responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani: “Finalmente è stata adottata la delibera che permetterà a 179 lavoratori di trovare la stabilità del proprio posto di lavoro. Abbiamo creduto fino alla fine che aggiungere questo ulteriore tassello, seppur in un’azienda commissariata, potesse essere possibile. E lo è stato anche grazie alla sensibilità della commissaria Pulvirenti, alla quale riconosciamo grande determinazione e coraggio nell’assumersi responsabilità al limite delle sue possibilità”. Con questo provvedimento, l’Asp di Trapani rafforza in maniera significativa il proprio organico e consolida il percorso di valorizzazione delle professionalità già presenti all’interno dell’azienda.

“Si tratta – prosegue Corrao – di un risultato che restituisce serenità a lavoratori che fino ad oggi hanno operato con contratti a tempo determinato, senza la certezza del domani”. Secondo la Cisl, la stabilizzazione rappresenta non solo un traguardo sindacale, ma anche un investimento concreto sulla qualità dell’assistenza sanitaria. “Questo – sottolinea Corrao – si rifletterà anche in una migliore e più consolidata assistenza ai cittadini. La stabilità del personale è un elemento fondamentale per garantire continuità, efficienza e qualità nei servizi sanitari”. Il sindacato vigilerà affinché l’iter intrapreso possa proseguire con la stessa determinazione. “Il nostro auspicio – conclude Corrao – è quello di continuare in questo percorso. Questo modus operandi è la risposta concreta a tutti i detrattori che pensano che in Sicilia tutto cambi per non cambiare nulla”.