Referendum sulla giustizia, si presenta a Marsala il Comitato “Giusto Dire No”

A poco più di un mese dall’appuntamento con il referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo, si intensificano le attività informative a Marsala per promuovere la partecipazione al voto.

Venerdì 20 febbraio, presso i locali di Otium (in via XI Maggio 106), verrà presentato il Comitato “Giusto Dire No”, costituito da operatori della giustizia ed esponenti della società civile. L’iniziativa si terrà a partire dalle 18.30.

Interverranno i magistrati Sara Varazi (in servizio presso la Procura della Repubblica di Marsala), Chiara Vicini, Francesco Paolo Pizzo e Giancarlo Caruso (in servizio presso il Tribunale di Marsala), il giornalista Vincenzo Figlioli, gli avvocati Giovanni Cucchiara, Vito Incalcaterra e Flaminia Besozzi e il professore Antonino Sammartano.

Nell’occasione verranno illustrate le ragioni del No alla riforma costituzionale, che dopo l’approvazione in Parlamento dovrà essere sottoposta alla volontà popolare, attraverso lo strumento referendario.