La rassegna “Al centro della parola” torna a Castelvetrano

Dopo il positivo riscontro ottenuto nella prima edizione, torna per il secondo anno consecutivo “Al centro della parola”, la rassegna culturale dedicata al dialogo con l’autore, ospitata al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano, di cui è direttore Sandro Petretto. Un ciclo di incontri che conferma l’impegno del Centro Commerciale nella promozione della cultura e della lettura, offrendo al pubblico un’occasione di confronto diretto con scrittori e protagonisti del panorama letterario contemporaneo. A dialogare con gli autori sarà la giornalista Jana Cardinale, che guiderà ogni appuntamento attraverso approfondimenti, racconti e momenti di riflessione sui temi delle opere presentate. Gli incontri si terranno al piano terra, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, secondo il seguente calendario:

21 marzo – Tanino Bonifacio La bellezza raccolta – L’arte contemporanea nella collezione della casa museo Thule

18 aprile – Manuela Randazzo Un giorno straordinario

30 maggio – Daniela Tornatore L’ultimo ricordo

20 giugno – Mario Foderà La mantenuta

26 settembre – Lidia Tilotta Sogni di Zenzero

24 ottobre – Angelo Barraco La boschetta

La rassegna – grazie alla collaborazione della Libreria il “Giardino Segreto”, gestita da Salvatore Vazzana – si propone di valorizzare la lettura e la cultura come momenti di incontro e condivisione, trasformando il Centro commerciale in uno spazio di dialogo e crescita culturale, grazie a un percorso fatto di narrazione, in cui il libro assume un ruolo centrale, fondamentale veicolo di conoscenza. Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.