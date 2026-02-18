Non aveva accesso alla pec del comune di Mazara, assolto dipendente dell’Ente. I dettagli della vicenda

Il Tribunale di Marsala, sezione penale in composizione monocratica, ha assolto dal reato di calunnia Vito Reina, mazarese, 56 anni, sindacalista, ispettore della Polizia Locale di Mazara del Vallo, difeso dagli avvocati Antonio Consentino e Fabrizio Rizzo. Il Pubblico Ministero aveva richiesto una condanna a due anni di reclusione.

I fatti risalgono al dicembre del 2023

Vito Reina nel dicembre 2023, all’epoca dipendente del Comune di Mazara del Vallo, aveva sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Marsala, per il reato di omissioni di atti d’ufficio nei confronti di una dirigente del secondo settore gestione delle risorse dell’Ente.

Nella querela Reina riferiva di non avere mai avuto risposta alle sue istanze del 29 novembre 2023, 10 gennaio 2023 e 27 febbraio 2023, volte alla trasmissione dei cedolini paga.

La pubblica accusa riteneva che il Reina avrebbe taciuto che risposta alla sua istanza gli era stata notificata con nota del Comune di Mazara del Vallo numero 1057 del 02 marzo 2023 e che la documentazione richiesta gli era stata inoltrata alla casella mail istituzionale in data 06 marzo 2023. Da qui il rinvio a giudizio del Reina per il reato di calunnia.

Nel processo ilegali dell’imputato hanno dimostrato che alcuna notifica era mai stata effettuata al loro assistito che questi non aveva neppure potuto accedere alla mail istituzionale in quanto non gli erano mai state consegnate le relative credenziali.

Sulla scorta della consulenza tecnica disposta dalla Procura con il perito informatico ingegnere Giovanni Casano il quale non ha evinto accessi da parte del Reina e le mail in entrata presenti nell’account istituzionale non risultavano come lette. Inoltre il consulente del Pubblico Ministero ha anche accertato che l’ultimo messaggio di posta elettronica letto da quell’account risaliva al giorno 8 luglio 2019.

I difensori di Vito Reina hanno quindi rilevato che al dipendente non era mai stata fornita la password, con la conseguenza che non sussiste la colpa nel non aver egli preso visione di comunicazioni pec, in quanto impossibilitato ad accedere al sistema.

Secondo la difesa vi è una presunta responsabilità dell’amministrazione.

“Vi sarebbe configurabile una responsabilità dell’amministrazione, quale datore di lavoro pubblico, che avrebbe dovuto fornire al dipendente Reina gli strumenti e le credenziali necessarie per espletare le proprie funzioni. In relazione a questa ultima circostanza – affermano gli avvocati Consentino e Rizzo – affermano che solleciteranno il Pubblico Ministero a richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari, la riapertura delle indagini per intraprendere le opportune azioni, anche risarcitorie, volte alla tutela del Reina che ha dovuto subire un processo penale nonostante fosse tecnicamente impossibilitato ad accedere alla propria pec istituzionale esclusivamente a causa di una omissione del Comune di Mazara del Vallo“.