Anche Marsala si allinea alla rottamazione dei tributi locali per aiutare a sanare i debiti

Il sindaco di Marsala ha dato indicazioni al dirigente del settore Finanze e Tributi del Comune circa la rottamazione delle cartelle esattoriali sui tributi locali, prevista dalla nuova normativa emanata dal Governo Nazionale. Già da diverse settimane i comuni trapanesi si stanno allineando alla nuova legge che consente di sanare debiti come IMU, TARI, multe e canoni comunali pagando solo la sorte capitale e risparmiando su sanzioni e interessi, secondo regolamenti specifici approvati da ciascun Comune. La direttiva sindacale è propedeutica alla predisposizione dell’atto deliberativo – poi da trasmettere al Consiglio comunale – finalizzato all’adesione alla “rottamazione” consentita dalla legge.