Marsala, in pieno clima elettorale il consiglio approva due atti di indirizzo

La seduta del 17 febbraio del Consiglio comunale di Marsala si è aperta con la trattazione di due Atti di Indirizzo, entrambi illustrati dal consigliere Flavio Coppola ed approvati all’unanimità.

Uno aveva per ogetto il “sostegno alle attività produttive colpite dal ciclone Harry”, con interventi del vicesindaco Giacomo Tumbarello, Gabriele di Pietra e lo stesso presidente Enzo Sturiano che ha proposto ed ottenuto un’integrazione all’Atto.

Il secondo Atto di Indirizzo, riguardante la Protezione civile, aveva per oggetto “l’acquisto di mezzi per il Centro operativo Comunale (COC) e l’individuazione di un immobile comunale da destinare a Cittadella della Protezione Civile”. Sul punto, hanno preso la parola Piergiorgio Giacalone, Leo Orlando e Gabriele Di Pietra, nonché il vicesindaco Giacomo Tumbarello che ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti sui lavori in corso per il ripristino dei danni provocati dal maltempo. Lo stesso Tumbarello su richiesta di Mario Rodriquez circa lo stato di sicurezza del “curvone fortino” del litorale sud – ha informato l’Aula che il problema è all’attenzione del Genio Civile e che, in ogni caso, i necessari interventi sono di competenza dell’Assessorato regionale Territorio Ambiente e del Libero Consorzio.

Al termine della seduta, il presidente Enzo Sturiano ha aggiornato i lavori a lunedì prossimo, 23 febbraio, alle ore 17.