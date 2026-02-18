Il magistrato marsalese Roberto Piscitello nominato procuratore aggiunto di Milano

Il magistrato marsalese Roberto Piscitello è il nuovo procuratore aggiunto di Milano. La nomina è arrivata oggi con il voto del Consiglio Superiore della Magistratura, riunito in plenum e presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Piscitello ha ottenuto 14 voti, lo stesso numero raccolto dall’altro candidato, Sergio De Montis, attuale procuratore aggiunto di Palermo. A risultare determinante è stata la maggiore anzianità di servizio del magistrato marsalese, che ha così prevalso nel confronto finale. In magistratura dal 1995, Piscitello ha maturato una lunga esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata. Dalla fine degli anni Novanta ha operato all’interno della Procura distrettuale antimafia di Palermo, occupandosi in particolare delle indagini sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro e seguendo numerose inchieste su Cosa nostra trapanese. È stato pubblico ministero nei processi contro esponenti di Cosa nostra celebrati davanti alla Corte d’Assise di Trapani.

Nel corso della sua carriera ha anche ricoperto incarichi istituzionali di rilievo: per un lungo periodo ha lavorato nell’ufficio di gabinetto dell’allora ministro della Giustizia Angelino Alfano, è stato capo delegazione del Groupe d’États contre la corruption a Strasburgo e successivamente ha prestato servizio al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). Infine il ritorno a Marsala, come sostituto procuratore, prima della nuova nomina a Milano. Piscitello era già risultato tra i candidati più votati in commissione incarichi del Csm; oggi il voto del plenum ha ufficializzato la scelta, con il sorpasso su De Montis deciso dal criterio dell’anzianità.