Litoranea nord di Marsala quasi inaccessibile. I residenti: “In via Vaiarassa mancano le minime condizioni di sicurezza”

Il maltempo di questi mesi sta creando non pochi disagi, soprattutto nelle periferie della città di Marsala. In particolare, la litoranea nord, che da Villa Genna conduce fino a San Teodoro, è stata invasa dalle mareggiate alimentate dalle forti raffiche di vento che si sono abbattute a più riprese sul territorio marsalese, determinando difficoltà per il transito veicolare. Ancora più complessa, tuttavia, è la situazione delle strade interne, soprattutto la via Vaiarassa, rimasta una delle poche arterie di sfogo dopo la realizzazione della pista ciclopedonale e l’istituzione del senso unico di marcia sulla litoranea.

Buche, avvallamenti e pozzanghere di varie dimensioni: la strada in questione è completamente dissestata, come sanno bene i residenti e come testimonia un video diffuso sui social in questi giorni dal fondatore del movimento Arcobaleno Sebastiano Grasso. I cittadini che abitano tutto l’anno in questa zona, esasperati dall’ulteriore peggioramento della situazione, hanno inviato nelle scorse settimane una pec al Comune, evidenziando i rischi per la sicurezza veicolare e sollecitando un intervento di manutenzione straordinaria per risolvere il problema, in modo da consentire il ripristino della sicurezza veicolare, anche per l’eventuale transito delle ambulanze del 118.

“Dopo la pec che abbiamo inviato – racconta un residente – sono venuti sul posto il sindaco e la polizia municipale per rendersi conto della situazione. Finora, hanno soltanto messo un cartello stradale per avvertire gli automobilisti che la strada è dissestata”.