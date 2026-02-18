Danni da Ciclone Harry, a Marsala ecco come presentare le domande per i contributi

Il sindaco di Marsala ieri ha effettuato un ulteriore sopralluogo nel territorio comunale per una conoscenza diretta di quanto relazionato già dagli Uffici comunali sui danni relativi alle mareggiate degli scorsi giorni. “A Marsala, i danni subiti dalle attività produttive e dai privati sono davvero tanti e ingenti. Invito quanti possano certificarlo a presentare richiesta di contributo, seguendo le indicazioni emanate dalla Protezione Civile. Noi continuiamo a chiedere a Regione e Governo di tenere alta l’attenzione sulla situazione della nostra costa, colpita sia dal ciclone Harry che dal maltempo con forte vento che continua a imperversare sui litorali nord e sud” ha affermato Massimo Grillo.

A ciò si aggiungono le segnalazioni pervenute dai titolari di attività che operano sulla costa (saline, lidi, approdi…) e che hanno inoltrato richieste agli Organi competenti. Alla luce dei numerosi danni subiti dalla città, l’Amministrazione comunale rende noto che la Protezione Civile Nazionale e la Regione Siciliana hanno predisposto appositi Avvisi per consentire ai gestori di attività economico/produttive e balneari la presentazione di richieste di contributi straordinari per i danni causati dal ciclone Harry. Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma regionale https://ap2127.regione.sicilia.it/ fino alle ore 12 del 27 febbraio 2026.

Per quanto riguarda i danni subiti da privati cittadini, le istanze vanno presentate al Comune di Marsala, seguendo le indicazioni della Protezione Civile pubblicate alla pagina https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1180-del-30-gennaio-2026/#:~:text=Ocdpc%20n.-,1180%20del%2030%20gennaio%202026%20%2D%20Primi%20interventi%20urgenti%20di%20protezione,Sardegna%20e%20della%20regione%20Siciliana dove è pure pubblicato il modulo B1 di domanda da inviare al comune, all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.marsala.tp.it, entro il 16 marzo.