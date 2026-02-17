Carnevale di Petrosino: bando al maltempo, parte la festa

È partito ufficialmente ieri il Carnevale di Petrosino, in un’edizione insolita e speciale che, dopo il rinvio degli appuntamenti del weekend a causa del maltempo, ha preso il via eccezionalmente di lunedì, ma con lo stesso entusiasmo, gli stessi colori e la stessa voglia di festa di sempre. Le vie del paese si sono animate con la prima sfilata dei carri allegorici: musica, spettacoli, coreografie e tanta partecipazione hanno segnato l’inizio di uno degli eventi più attesi dalla comunità e dai visitatori. Nonostante lo slittamento forzato, il pubblico ha risposto con calore, riempiendo le strade e accompagnando il passaggio dei carri tra applausi e sorrisi. Il Carnevale prosegue già oggi, martedì 17 febbraio, con un nuovo appuntamento dedicato ai carri allegorici, per continuare a vivere insieme la magia e la tradizione del Carnevale petrosileno. E la festa non si fermerà qui: sabato 21 e domenica 22 febbraio saranno recuperati gli eventi rinviati, per un finale che si preannuncia ricco di allegria, divertimento e momenti di condivisione.