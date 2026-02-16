Maltempo, cede un tratto di strada sulla PS 20 Erice-Pizzolungo

A causa del maltempo, si è verificato un cedimento lungo la Strada Provinciale SP20 che collega via mare Erice a Pizzolungo. L’area interessata dal cedimento è stata delimitata per garantire la sicurezza della circolazione. L’Amministrazione comunale di Erice è in costante contatto con il Libero Consorzio Comunale di Trapani, ente competente che sta predisponendo i necessari provvedimenti per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. “Le condizioni emergenziali sono ancora un problema serio e pesante, che va affrontato con la massima urgenza – afferma il Presidente dell’LCC Salvatore Quinci -. La SP 20 subisce profondamente gli aspetti negativi degli agenti atmosferici ed è sottoposta, e non da oggi, all’impatto della forza del mare. Il cedimento dell’asfalto stradale ne è una riprova e conferma. Gli accorgimenti tecnici, affidati agli uffici competenti, hanno già posto il punto critico in sicurezza ed appena possibile – visto il maltempo – sarà avviato il ripristino del tratto di strada ceduto. L’emergenza che stiamo provando a superare in tempi rapidi pone tuttavia la necessità di aprire un confronto tecnico ed istituzionale sull’area“.

Quinci specifica: “Soffermarsi sull’evidente difficoltà nella viabilità è una pratica riduttiva che rimane legata alla logica emergenziale. Più utile e soprattutto necessario un approfondimento sull’erosione della costa e sulla capacità di rispondere alle sfide climatiche che, come in questo caso, finiscono per stressare e far saltare le infrastrutture di base, come quel punto della SP 20. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani sta facendo e farà la sua parte per quanto di competenza, ma la riflessione che deve essere fatta dovrà essere più ampia ed articolata e dovrà chiamare in causa il sistema istituzionale locale e regionale”.