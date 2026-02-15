Giocattoli in Movimento a Salemi: consegnati libri e giochi per bambini

Si è conclusa con la consegna ufficiale dei giocattoli raccolti l’edizione locale di Giocattoli in Movimento, la storica iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle e nata nel 2009 con l’obiettivo di diffondere la cultura del riuso e della condivisione.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, anche a Salemi, cittadini e famiglie hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, donando giocattoli e libri per bambini puliti, integri e perfettamente utilizzabili, destinati a nuove famiglie e a realtà educative del territorio.

Il momento centrale della raccolta si è svolto il 20 dicembre presso il Mercato di Salemi in Via Euripide, dove è stato allestito un punto informativo e di raccolta che ha visto una partecipazione significativa e trasversale. Numerose famiglie hanno scelto di contribuire con un gesto semplice ma carico di significato: rimettere in circolo oggetti ancora capaci di regalare emozioni.

Nei giorni scorsi, i giocattoli raccolti sono stati consegnati alla Caritas della Parrocchia San Nicola di Bari, alle Suore Salesiane Oblate, Micro Nido Piccoli Passi e Micro Nido Colibrì.

La distribuzione permetterà di raggiungere altri bambini che potranno vivere momenti di serenità grazie a doni che portano con sé non solo valore materiale, ma soprattutto valore umano.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione culturale che punta a contrastare lo spreco e a promuovere un modello sostenibile basato sul riutilizzo consapevole degli oggetti. In un’epoca in cui troppo spesso beni ancora funzionali finiscono inutilizzati o vengono smaltiti prematuramente, “Giocattoli in Movimento” rappresenta un’azione concreta di economia circolare e di responsabilità sociale.

«Questa iniziativa dimostra che la solidarietà non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana fatta di piccoli gesti che, sommati, generano un grande impatto», dichiara il referente del gruppo territoriale, il professore Rosario Rosa. «Ringraziamo tutte le persone che hanno donato e condiviso il progetto: ogni giocattolo consegnato oggi non è solo un oggetto che cambia casa, ma un messaggio di comunità. Salemi ha risposto con sensibilità e partecipazione, confermandosi una città capace di unire sostenibilità e attenzione verso chi ha più bisogno».

Il successo dell’iniziativa rafforza l’idea che la costruzione di una comunità più equa e solidale passi anche da azioni semplici, replicabili e inclusive. “Giocattoli in Movimento” non è soltanto una raccolta benefica, ma un invito a educare le nuove generazioni al valore della condivisione, del rispetto per le cose e della responsabilità collettiva.

