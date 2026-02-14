Sanzionato un ristorante di Calatafimi, l’impianto del gas non era in sicurezza

Una serie di controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo sono stati avviati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, in aderenza alla Direttiva del Ministero dell’Interno e nell’ambito delle determinazioni assunte in seno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Obiettivo di tali controlli è tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori.

In tale contesto, i militari dell’Arma della Stazione Calatafimi Segesta, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Trapani, al personale della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dell’ASP di Trapani, hanno sottoposto a controllo un’attività di ristorazione con intrattenimento e spettacoli sita nel comune di Calatafimi Segesta, nel corso del quale è stato riscontrato e contestato il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla normativi a tutela dell’incolumità pubblica e della prevenzione degli incendi e della gestione degli esodi di emergenza.

Per tali inadempienze, è stata disposta una diffida ad effettuare attività di pubblico spettacolo e/o danzante sino all’ottenimento delle dovute autorizzazioni, e anche a non effettuare attività di ristorazione fino al completamento delle opere di messa in sicurezza dell’impianto del gas del locale.

I controlli hanno permesso inoltre di riscontrare carenze igienico-sanitarie e mancate comunicazioni obbligatorie alle autorità, per le quali sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro, la presenza di dispositivi di controllo a distanza dei lavoratori, per i quali è stata contestata una sanzione penale di 387 € e avanzata proposta di revoca dell’autorizzazione temporanea per svolgere una serata di pubblico spettacolo già autorizzata in occasione dei festeggiamenti del prossimo Carnevale.