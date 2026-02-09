Virtus Marsala: azzurre determinate ma ancora una sconfitta in casa

Domenica 8 febbraio la Virtus Femminile Marsala ha disputato la 14ª Giornata di Campionato Serie C Femminile Nazionale contro le ospiti del Villaricca Calcio, vincenti sul rettangolo del “Nino Lombardo Angotta” sul risultato di 0-3. Una gara iniziata con le azzurre determinate a sbloccare un pareggio tenuto fino allo scadere del primo tempo con lo 0-1 di Napolitano, anticipato nel secondo tempo dalla rete di Esposito su uno sfortunato rimpallo della difesa lilybetana. Le marsalesi, seguite stavolta anche dai tecnici Sadotti e Pagliarulo, non sono riuscite a finalizzare e a imporre il proprio gioco nonostante le diverse occasioni create. Discorso diverso invece per il Villaricca che più aggressivo in fase di attacco ha chiuso la partita con il terzo gol firmato ancora da Napolitano. La prossima sfida è attesa per domenica 22 febbraio in quel di Lecce, dove il gruppo di mister Valeria Anteri si troverà in trasferta per la 3ª Giornata per il Girone D in Ritorno di Campionato Serie C Femminile Nazionale.