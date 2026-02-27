Anna Franca Lombardo è la nuova referente del presidio trapanese di Libera

È Anna Franca Lombardo, fotografa e pittrice, la nuova referente del presidio trapanese di Libera. Impegnata da oltre 20 anni in diverse nell’associazionismo e socia attiva di Libera da tempo, ha partecipato come cooperante e fotoreporter a diverse missioni umanitarie in Burkina Faso e Marocco. La sua designazione è arrivata nel corso dell’assemblea del presidio “Gian Giacomo Ciaccio Montalto”, tenutasi presso la Sala Laurentina.

Anna Franca Lombardo raccoglie il testimone da Gisella Mammo Zagarella, che ha guidato il presidio di Trapani per 14 anni. “Una scelta pensata, condivisa – ha affermato – perché il presidio non appartiene a chi lo guida, ma alla comunità che lo rende vivo. Questo cambiamento è simbolo di nuova crescita e rinascita”.

Dopo un breve intervento della referente regionale Tiziana Tracuzzi, è toccato a Gisella Mammo Zagarella, referente uscente del presidio trapanese raccontare il percorso di Libera sul territorio negli ultimi anni, in sinergia con altre associazioni e in maniera particolare nelle scuole trapanesi, senza dimenticare il supporto e l’amicizia dei familiari delle vittime innocenti delle mafie – presente in assemblea Liliana Riccobene, vedova della guardia penitenziaria Giuseppe Montalto e collegate online, Margherita Asta e Marene Ciaccio Montalto.